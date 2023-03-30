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Четверг, 30 марта 2023, 08:48 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украина снова предприняла попытку атаковать Крым

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего «Стриж», – уточнил советник Аксенова Олег Крючков. И отметил, что крымчане по-прежнему игнорируют просьбу не выкладывать фото и видео подобных инцидентов в соцсети.

«Я понимаю: просмотры, реклама, хайп. Разогнать информацию, выложить фото и видео. И плевать, что на видео дома, понятно место... Хайп, хайп, хайп. Только все администраторы телег должны понимать, что враг по этим видео корректирует свои удары. И в следующий раз могут пострадать люди. Стоит этого хайп? Я думаю нет», – прокомментировал ситуацию Крючков.

И недвусмысленно добавил: «Напоминаю администраторам телеграм каналов про ответственность за распространение фейков. Разгон видео и фото с геопривязкой – работа на врага. Анонимность в сети весьма обманчива».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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