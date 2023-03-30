Украина снова предприняла попытку атаковать Крым

Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым беспилотниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером.

«В Симферопольском районе сбит БПЛА. Упал в поле. Жертв и разрушений нет», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«Удар пытались нанести по координатам. Отработал РЭБ. Такая история была пару недель назад. Скорее всего «Стриж», – уточнил советник Аксенова Олег Крючков. И отметил, что крымчане по-прежнему игнорируют просьбу не выкладывать фото и видео подобных инцидентов в соцсети.

«Я понимаю: просмотры, реклама, хайп. Разогнать информацию, выложить фото и видео. И плевать, что на видео дома, понятно место... Хайп, хайп, хайп. Только все администраторы телег должны понимать, что враг по этим видео корректирует свои удары. И в следующий раз могут пострадать люди. Стоит этого хайп? Я думаю нет», – прокомментировал ситуацию Крючков.

И недвусмысленно добавил: «Напоминаю администраторам телеграм каналов про ответственность за распространение фейков. Разгон видео и фото с геопривязкой – работа на врага. Анонимность в сети весьма обманчива».

Симферополь, Олег Яковенко

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