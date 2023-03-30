Туристы не пройдут: популярный крымский курорт буквально отрезают от мира

Жители популярного крымского курортного поселка жалуются на бездействие властей, провоцирующее отток туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о поселке Новофедоровка в Сакском районе.

«Пока весь Крым гудит и готовится к курортному сезону, Новофедоровка, которая ещё совсем недавно одержала победу в номинации «Лучший пляж Крыма», превращается в Богом забытый поселок, – пишут крымчане в соцсетях. – И происходит это не из-за того, что в самом поселке нет никаких улучшений, а из-за того, что добраться в него становится всё более проблематично.

Мало того, что одну из основных дорог в поселок наглухо перекрыли, так «объездную» довели до такого состояния, что ещё пару месяцев и по ней вообще станет опасно передвигаться.

Администрация района все эти годы на жалобы реагирует только обещаниями. Прокуратура, видимо, вообще не имеет никакого авторитета и рычагов воздействия на районную администрацию, так как, несмотря на обращения граждан, нарушения так и не устранены».

Крымчане надеются, что их обращение дойдет до главы РК Сергея Аксенова, и власти, наконец, примут необходимые меры.

Симферополь, Лиана Макоба

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