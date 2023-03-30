В Крыму мошенники сдали подельника полиции за наглость

В Крыму задержали участника мошеннической схемы. Его сдали подельники.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, 85-летня крымчанка обратилась в полицию, заявив, что ее обманули и выманили деньги.

Мошенники использовали классическую схему: позвонили женщине по телефону, сообщили, что ее родственник попал в беду и предложили решить проблему за определенную сумму.

Несмотря на то, что недавно участковый инструктировал ее на случай таких звонков и даже оставил памятку, женщина поддалась психологическому давлению и согласилась передать прибывшему курьеру более 180 тыс рублей.

В тот же день участковому позвонил неизвестный и продиктовал паспортные данные курьера. Проверив поступившую информацию, сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину. При досмотре у него нашли и изъяли часть похищенных деньги, остальное он успел потратить.

Молодой человек рассказал, что в одном из мессенджеров обнаружил объявление о быстром и легком заработке в роли курьера. Он связался с анонимным куратором, предоставил ему свои паспортные данные и дал согласие сотрудничать. Затем, следуя полученным указаниям, отправился по указанном адресу, где пожилая женщина передала ему деньги. Но полученную сумму не перевел куратору, а оставил деньги себе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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