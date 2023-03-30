Прятаться дома бессмысленно, достаточно выйти в «онлайн» – украинцев загребут на фронт через мессенджеры

На Украине военнообязанным лицам мужского пола будут приходить повестки от военкомов в мессенджеры соцсетей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил представитель президента Украны в Верховной Раде Федор Вениславский.

По его словам, сейчас такая возможность рассматривается в комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

«Мы сейчас рассматриваем вопросы усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность посылать подлежащим мобилизации мужчинам сообщения о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. присылать повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом», – отметил Вениславский.

Он утверждает, что «технические возможности убедиться, что повестка была доставлена онлайн, есть».

«Мы должны быть откровенными: действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что в результате есть очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы. Но поскольку они находятся не по месту регистрации, и не все встали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом», – подытожил представитель Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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