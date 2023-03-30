В Крыму вынесли приговор за поджог военкомата

Верховный суд Республики Крыма вынес приговор жителю села Пионерское. Его обвинили в попытке подорвать обороноспособность и экономическую безопасность страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в мае 2022 года мужчина «совершил диверсию путем поджога военного комиссариата, расположенного в городе Симферополь, с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России. В ходе подготовки к диверсионному акту он приобрел компоненты, необходимые для изготовления зажигательной смеси. Возгорание было своевременно обнаружено и локализовано военнослужащими Российской Федерации».

Кроме того, мужчине вменяют подготовку к взрыву железнодорожных путей в крымской столице. По версии следствия, он заранее приобрел противотанковую мину, изучил интересующий его объект и провел детальное фотографирование железнодорожного моста, чтобы выбрать место для закладки взрывного устройства.

Мужчину задержали в июне 2022 года.

В июне 2022 года подсудимый был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым. «Взрывные устройства были обнаружены и изъяты», – сообщили в суде.

Мужчина признал вину частично. Однако суд счел, что он виновен в деяниях, предусмотренных ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), ч.1 ст.30 (приготовление к преступлению), ч.1 ст.281 (диверсия).

Крымчанина приговорили к 10 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима. Кроме того, осужденного оштрафовали на 70 тыс рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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