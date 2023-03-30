Взыскания и расследования: глава Крыма снова признал, что в муниципалитетах его игнорируют

11 чиновников, отвечающих в муниципалитетах за газификацию, получат дисциплинарные взыскания. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики в очередной раз констатировал, что главы муниципальных образований игнорируют его поручения.

«Работа по сбору заявок и формированию списка на догазификацию домовладений не была проведена должным образом. Руководство администраций муниципалитетов должно было лично убедиться, правильно ли внесены все данные, скорректировать и согласовать все списки. К сожалению, большинство проигнорировало это поручение. В отношении 11 ответственных должностных лиц будут применены дисциплинарные взыскания», – сообщил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма поручил провести служебное расследование и применить дисциплинарные взыскания за неисполнение поручения по постановке на кадастровый учет придомовых территорий многоквартирных домов. Служебное расследование будет проведено и в отношении лиц, ответственных за территории, подлежащие уборке, и комплектацию кадрами.

Симферополь, Лиана Макоба

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