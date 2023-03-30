«Задолжали за войну» – Киев потребовал от мировых энергетических гигантов «поделиться сверхприбылями» с Украиной

Крупные энергетические компании мира должны поделиться частью своей прибыли на восстановление Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом выступил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
По мнению министра, сверхприбыли компаний, которые он оценивает в 200 миллиардов долларов, «были получены, в том, числе, и из-за войны в Украине».
«Я думаю, было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Я имею в виду, чтобы помочь нам восстановить, перестроить энергетический сектор», – приводит его слова издание Politico.
Для остальных, в качестве примера, он привел литовскую компанию Ignitis Group, которая якобы планирует направить около 10% своей прибыли на Украину.
Симферополь, Валентин Карамазов
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