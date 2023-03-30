МИД Украины не исключил провал весеннего наступления ВСУ

Западным политикам и СМИ не следует рекламировать украинское наступление как решающее сражение всей войны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр аккуратно намекнул, что контрнаступление ВСУ может не принести ожидаемых результатов.

«Мы должны всеми средствами противостоять восприятию контрнаступления как решающего сражения войны», – приводит его слова Financial Times.

По словам Кулебы, «такой нарратив является опасным для Украины». Если наступление потерпит неудачу, «это усилит позиции представителей тех западных политических элит, которые выступают за прекращение поставок вооружения Украине, и ускорит переход к переговорному процессу».

Симферополь, Валентин Карамазов

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