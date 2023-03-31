В Крым заглянет лето

В Крым после резкого похолодания возвращается тепло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров на полуострове опускались до -4 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до +12, а уже в субботу и воскресенье потеплеет до +18.

В понедельника температура воздуха и вовсе достигнет летних значение: днем прогнозируется +20 и выше. Правда, пойдут дожди.

Кстати, на Южном берегу Крыма дождливой может оказаться большаячасть апреля.

Симферополь, Лиана Макоба

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