В Крым заглянет лето

В Крым после резкого похолодания возвращается тепло.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью столбики термометров на полуострове опускались до -4 градусов. Сегодня днем воздух прогреется до +12, а уже в субботу и воскресенье потеплеет до +18.
В понедельника температура воздуха и вовсе достигнет летних значение: днем прогнозируется +20 и выше. Правда, пойдут дожди.
Кстати, на Южном берегу Крыма дождливой может оказаться большаячасть апреля.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube