Привет Кипру: Севастополь не заплатит миллиард по заключенному при экс-губернаторе скандальному соглашению

Севастополь не будет выплачивать миллиард по заключенному при губернаторе Овсянникове соглашению с владельцем дорожных камер и паркоматов.

Как уже сообщал «Новый День», договор о фото и видеофиксации нарушений на дорогах был подписан в 2016 году сроком на 12 лет. Тогда губернатором был Дмитрий Овсянников. Чиновники сулили городу от этого соглашения сплошные выгоды: документ предусматривал фискальную систему «Безопасный город» с 130 камерами наблюдения на дорогах и платным паркингом на 1300 мест, инвестиции в размере 900 миллионов рублей и создание более 150 рабочих мест.

Не озвучивали, правда, один нюанс: расторгать соглашение раньше срока нельзя – за это городу придется заплатить огромные штрафы.

Позже выяснилось, что город ничего на таком сотрудничестве не зарабатывает: «С начала реализации соглашения, поступило 1 млрд 430,6 млн рублей, а по концессионному соглашению передано частной фирме 1 млрд 430,3 млн рублей. То есть, фактический остаток – 300 тысяч рублей», – возмущался летом 2022 года депутат городского ЗакСо Сергей Борисов.

Тогда депутаты даже не смогли изучить кабальный договор: департамент транспорта категорически отказался предоставить документы, ссылаясь на коммерческую тайну.

Осенью в ситуацию вмешалась ФАС: ведомство заявило о неконкурентной процедуре выбора концессионера и несоответствии условий соглашения нормам закона. Плюс ко всему, с момента заключения концессионного соглашения город и ООО «Безопасные дороги Севастополя» заключали допсоглашения по увеличению платы в пользу ООО без согласования с ФАС.

Концессионеры, в свою очередь, жаловались на убытки: севастопольцы ломают камеры (и это правда, пишет ForPost), а с городскими властями вопросы решаются сложно.

В итоге проблема перешла в судебную плоскость: в 2020-м «Безопасные дороги Севастополя» выиграли у городского правительства суд за 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день задолженность города перед ООО «Безопасные дороги Севастополя» превысила 1 млрд 260 млн рублей. Но концессионер их не получит – сам отказался.

Решение о заключении соответствующего допсоглашения накануне приняло правительство горда. Как удалось уговорить ООО на такой аттракцион невиданной щедрости, не уточняется.

«Типа, задолженность копилась давно... Ага… К одному только соглашению 5 допников, 5-й допник подписан уже при Развожаеве, – комментируют горожане. – Главный косяк и реально недополученная прибыль – это парковки. Вот, скорее всего, предположительно большая сумма связана с этим моментом. Не бывает, чтобы, частник имея возможность, а еще и, как нам рассказывают, имея очень выгодный договор, взял и отказался.

«С одной стороны, конечно, можно порадоваться этой новости. Миллиард рублей за явно ненужное дело не будет выплачен. Все порадовались и за то, что очередное наследство Овсянникова трещит по швам, доказывая правоту горожан.

А с другой стороны… Может, договор и заключили при Овсянникове, только реализовано то это было, если память не изменяет, при нынешнем.

Похоже сейчас пытаются, как всегда, провальные дела повесить на прошлых, хотя именно сами это и продвигали. Из текущего примера можно сделать вывод: никто ничего не просчитывает. Тогда, где гарантия, что и все остальное также просчитываются сейчас. Где гарантия, что следующий губернатор не будет обнулять дела нынешнего?»

Точка в этой истории еще не поставлена. Договор концессии будет действовать до конца 2027 года. Расторгнуть его досрочно, напомним, нельзя.

Между тем, экс-губернатор Овсянников к «наследию» которого в Севастополе предъявляют все больше претензий, перебрался на Кипр и занялся бизнесом на откуда-то взявшиеся деньги.

Вообще-то в ноябре 2017 года Овсянникову запретили въезжать в Евросоюз и вести бизнес на Западе «в связи с действиями, угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» – стандартная формулировка для обоснования санкций в отношении крымских чиновников и депутатов. Но Овсянников в декабре 2020 подал иск в суд ЕС общей юрисдикции, заявив, что уйдя с государственных должностей и из политики он больше не подпадает под определение лица, которое подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или связано с лицами, которые их подрывают или угрожают.

Сначала ему отказали в отмене санкций, а в конце 2022 года – иск удовлетворили.

Севастополь, Олег Яковенко

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