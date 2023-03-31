Начальник управления капстроительства Феодосии стала фигурантом уголовного дела

Начальник управления капитального строительства администрации Феодосии Лариса Лушнева стала фигурантом уголовного дела. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, следственным отделом по Феодосии установлено, что в феврале 2021 года между МКУ «Управление капитального строительства администрации Феодосии Республики Крым» и единственным подрядчиком ООО «Компания «Климат-Сервис» был заключен муниципальный контракт по строительству сливной станции для приема коммунальных отходов на территории поселка Приморский.

Начальник управления капстроя, «достоверно зная о том, что подрядчиком не выполнены в полном объеме заявленные работы и отсутствует часть оборудования, в интересах ООО «Компания «Климат – Сервис» подписала акты выполненных работ. В результате ее преступных действий были оплачены фактически не выполненные работы на сумму более 54 миллионов рублей, которые выделялись в рамках государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Далее должностное лицо подписала акт, в соответствии с которым подрядчику был сделан пересчет за отчетный период и дополнительно оплачены фактически не выполненные работы еще на сумму более 16 миллионов рублей.

Вышеуказанные противозаконные действия повлекли невыполнение задач национального проекта России «Жилье и городская среда», а также государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» на территории городского округа Феодосии», – уточнили в ведомства.

Накануне начальник управления капстроительства администрации Феодосии была задержана оперативными сотрудниками УЭБиПК МВД России по Республике Крым. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ).

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и причастный к нему круг лиц», – добавили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»