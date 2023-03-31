В Крыму автомобиль вылетел на остановку и сгорел

В Керчи легковой автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта и сгорел.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, инцидент произошел минувшей ночью – около 2:20 на улице Коммунаров в Аджимушкае.

23-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, превысив скорость, не справился с управлением, вылетел за пределы дорожной части и врезался в остановочный комплекс. От удара автомобиль загорелся.

Водитель и его 18-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в ближайшую больницу.

Керчь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»