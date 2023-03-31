На Украине собираются запретить сообщения о дронах

На Украине собираются запретить сообщать о появлении российских дронов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», военные требуют не публиковать информацию о движении беспилотников, заявляя, что это мешает работе украинской ПВО.

Глава пресс-центра оперкомандования «Юг» Наталья Гуменюк утверждает, что подобная информация может быть использована для корректировки ударов беспилотниками, а также рассредоточивает работу ПВО.

По ее словам, навредить могут даже сообщения наподобие «вражеские дроны летят с севера на Киев».

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»