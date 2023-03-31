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Пятница, 31 марта 2023, 16:42 мск

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«Позвони Зеленскому и согласись» – Премьер Испании взялся поучать Си Цзиньпина

Фото: ChinaDaily

Премьер Испании Педро Санчес призвал лидера Китая Си Цзиньпина отказаться от китайского мирного плана и поддержать «формулу мира» Зеленского, а также поговорить с ним по телефону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Санчес заявил на пресс-конференции в Пекине по итогам встречи с лидером КНР.

«Это план (Зеленского), который закладывает основы прочного мира на Украине и полностью соответствует уставу ООН и ее принципам, которые были нарушены Путиным и его вторжением», – рассуждал Санчес.

Ранее испанский премьер заявлял, что китайский мирный план «должен демонстрировать поддержку Украины, иначе он будет безрезультатным».

Отметим, что «формула Зеленского» содержит целый ряд демонстративных и невыполнимых для РФ условий, тогда как Россия готова разговаривать Киевом без всяких предварительных условий с его стороны.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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