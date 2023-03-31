«Львов и Киев, готовьтесь» – украинский политолог прогнозирует на 1 апреля «кровавый смех»

Армия РФ 27 и 28 марта провела ракетную и бомбовую тренировку, а 1 апреля будет нанесён массированный удар по всей территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, известный своими апокалиптическими прогнозами.

«Были нанесены удары в ночь с 27 на 28 марта по Украине «Шахедами» иранскими, они поступают теперь регулярно в РФ. И заявлено, что их сбили, один только не сбили, который там, в Днепропетровске, попал в какое-то предприятие, пожар тысячи квадратных метров занял, что же там сгорело, так и не говорят. Плюс якобы обломки упали в Оболонском и Святошинском районе Киева. То есть ситуация поганая», – рассуждает он.

«Это идёт проверка, цели набиваются. Опять в Белополье ударили, в Сумской области, это отрабатывается удар по Сумам, по центральной части будет... То есть – всё готовится к новым ударам. 9 марта уже далеко, 29-е, всё уже выстроено, на день смеха Путин может такое, чтобы кровавый был смех у всех в Украине... готовит для киевлян особенно. Львов-Киев. Может, Львов пожалеет ещё, но по Киеву точно будет мощнейший удар», – приводит слова политолога «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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