Священнослужители Украинской православной церкви должны были оказаться в тюрьмах в самом начале СВО. Теперь это сделать сложнее, однако у Киева есть «все юридические механизмы», чтобы «исправить ошибку».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, комментируя отказ монахов и священников УПЦ покидать Киево-Печерскую Лавру.

«Можно было много таких просто зачистить физически», – сказал он.

По его словам, УПЦ не идет на «диалог» и хочет «оставаться элементом российского влияния».

«У нас сегодня есть уникальный шанс, когда можно было бы все быстро и безболезненно вылечить в течение первых 3-6 месяцев войны. Тогда можно было много таких просто зачистить физически. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает «невозможно». И мы сегодня юридически мотивированы, достаточно жестко пройтись по этому пути», – угрожает Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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