«Опоздали – наверстаем» – офис Зеленского грозит «физически зачистить» священников УПЦ

Священнослужители Украинской православной церкви должны были оказаться в тюрьмах в самом начале СВО. Теперь это сделать сложнее, однако у Киева есть «все юридические механизмы», чтобы «исправить ошибку».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, комментируя отказ монахов и священников УПЦ покидать Киево-Печерскую Лавру.
«Можно было много таких просто зачистить физически», – сказал он.
По его словам, УПЦ не идет на «диалог» и хочет «оставаться элементом российского влияния».
«У нас сегодня есть уникальный шанс, когда можно было бы все быстро и безболезненно вылечить в течение первых 3-6 месяцев войны. Тогда можно было много таких просто зачистить физически. Сегодня это немного сложнее. Но это не означает «невозможно». И мы сегодня юридически мотивированы, достаточно жестко пройтись по этому пути», – угрожает Подоляк.
Симферополь, Валентин Карамазов
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