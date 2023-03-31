В Крыму подешевело жилье в новостройках

В Симферополе и Севастополе подешевело жилье в новостройках. Об этом завили аналитики портала «Мир квартир».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе средняя стоимость квадратного метра в марте зафиксирована на уровне 131,6 тыс рублей. Это на 5,1% больше, чем год назад, но по сравнению с декабрем цена снизилась на 0,9%.

Средняя стоимость квартир в столице Крыма превышает 7 млн рублей, что на 2,3% ниже, чем в декабре, и на 3,5%, чем в марте 2022.

В Севастополе отмечается еще большее снижение: цена квадрата в только что построенных домах в течение первого квартала сократилась на 2,7% – до 149,3 тыс рублей, а за год – почти на 16,5%.

Средняя цена квартиры сейчас на 7,6% ниже, чем в конце декабря и на 24% – чем в марте 2022 года, но по-прежнему достаточно высока – 7,3 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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