Вооружённые силы РФ задействовали в Бахмуте (Артёмовск) не только «Вагнер», но и профессиональные подразделения десантников.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
«Ситуация в Бахмуте остаётся очень напряженной», – сказала она.
По словам Маляр, ВСУ в сложных условиях приходится якобы останавливать наступление.
При этом она пытается успокоить украинских журналистов, утверждая, что «реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности».
Симферополь, Валентин Карамазов
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