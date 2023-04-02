ВСУ заговорили о переходе к «принципу военной целесообразности» в Бахмуте

Вооружённые силы РФ задействовали в Бахмуте (Артёмовск) не только «Вагнер», но и профессиональные подразделения десантников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Ситуация в Бахмуте остаётся очень напряженной», – сказала она.

По словам Маляр, ВСУ в сложных условиях приходится якобы останавливать наступление.

При этом она пытается успокоить украинских журналистов, утверждая, что «реагирование на текущую ситуацию осуществляется грамотно с учетом всех обстоятельств, задач и принципа военной целесообразности».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»