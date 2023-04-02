российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 2 апреля 2023, 21:58 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Четверо детей в Курской области ранены миномётным огнём ВСУ

В селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области в результате миномётного обстрела со стороны Украины семь жителей получили ранения различной степени тяжести.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ.

Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений», – написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия,