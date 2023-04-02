Четверо детей в Курской области ранены миномётным огнём ВСУ

В селе Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области в результате миномётного обстрела со стороны Украины семь жителей получили ранения различной степени тяжести.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт.

«Семеро жителей села Николаево-Дарьино Суджанского района получили сегодня ранения различной степени тяжести в результате минометного обстрела ВСУ.

Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями легкой и средней тяжести. Одна из женщин, по предварительной информации, получила тяжелые ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Суджу срочно вылетела бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений», – написал Старовойт в своём телеграм-канале.

Симферополь, Валентин Карамазов

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