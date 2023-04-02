Киев принудительно эвакуирует детей из Славянска

Из оккупированного киевским режимом Славянска Донецкой народной республики начинают принудительную эвакуацию детей. Требование касается опекунских семей и детских домов семейного типа.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняла оккупационная «городская комиссия по вопросам защиты прав ребенка», и связано оно с приближением фронта.

Тех, кто откажется выезжать, лишат прав опеки и попечительства.

«Опекуны обязаны эвакуироваться с детьми за пределы Донецкой области в более безопасные регионы Украины. Мы постоянно обращаемся к семьям, объясняем, что эвакуация у нас бесплатная, мы оказываем помощь. В декабре проводили заседание комиссии и обращались к семьям, давали им месяц-два, потом напоминали постоянно. 27 марта во время обстрела Славянска был ранен несовершеннолетний. Поэтому мы снова принимаем меры и в более строгой форме», – заявила «руководитель службы по делам детей Славянской ГВА» Елена Соколова.

По ее словам, сейчас в «Славянской громаде» остаются 23 семьи, в которых воспитываются 34 ребенка-сироты и ребенка, лишенных родительской опеки.

«Мы действуем исключительно согласно полномочиям. Но не хотим прибегать к таким мерам, ведь большинство детей живут с родными, например, бабушкой и дедушкой, или в семье тети и дяди. Именно поэтому, мы снова пытаемся убедить эти семьи уехать туда, где дети будут в большей безопасности», – сказала она.

Отметим, что жители освобождаемых донецких городов не желают эвакуироваться на украинскую территорию и ждут прихода армии РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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