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Воскресенье, 2 апреля 2023, 21:59 мск

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Минобороны Чехии готово поддержать китайский мирный план по Украине

Страны НАТО не хотят быть втянутыми в войну с Россией, поэтому считают логичным пока продолжать предоставление оружия Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире ТВ заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

В то же время, по ее словам, важно не забывать о возможности дипломатического решения конфликта.

«Неважно, будет ли посредником Запад, или страны, которые могут быть близкими к России... Весь мир должен сделать все возможное, чтобы как можно скорее положить конец этим ужасам. Если есть кто-то, кто может это сделать, я его поддержу. Мне будет безразлично, если это будет Китай», – подчеркнула министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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