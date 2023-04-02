ВСУ утверждают, что «нашли средство» против Гераней

Против «Шахедов» (Герань-2), оказывается, «лучше всего использовать крупнокалиберные пулеметы».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, украинские зенитчики, тем не менее, находятся в постоянной боевой готовности, в ожидании российских дронов-камикадзе.

«Они всегда находятся в машинах и только по сигналу включаются и переходят в боевую готовность номер один. Кроме того, они могут попадать во враждебные цели как днем, так и ночью», – туманно сформулировал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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