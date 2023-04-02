Русские приготовили для нас коварный манёвр – украинский генерал

Украинскому руководству ни в коем случае не следует расслабляться самому и в тоже время недооценивать умение армии РФ адаптироваться к любой ситуации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«Ошибка, что мы недооцениваем врага и врём себе и собственному народу. Потому что русские достаточно быстро учатся и делают выводы из тех ошибок, которые допускают они, и тех ошибок, которые допускаем мы. И то, что они на протяжении года войны неоднократно сменили тактику применения своих подразделений на тактическом уровне, это показывает, что они делают правильные выводы», – отметил генерал.

Он добавил, что широко разрекламированное украинское наступление может нарваться на неприятный сюрприз уготовленный противником.

«Русские достаточно уверенно отмобилизовали осенью нужное им количество людей. Часть этих людей они бросили на фронт, часть пропустили через длительные тренировки и оставили в резервах. И для нас это огромная проблема, потому что мы понимаем, что у них есть резервы, которые они могут использовать в любой момент против нас в случае нашего наступления. То есть у них есть манёвр, который угрожает нашему наступлению», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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