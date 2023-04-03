Киев обнародовал «12 шагов деоккупации Крыма»

Киев делает все возможное, чтобы у крымчан не возникло даже мысли о возможности возвращения полуострова в состав Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов обнародовал «12 шагов деоккупации Крыма», которые правительство Зеленского намерено предпринять в случае захвата полуострова.

«Хочу доходчиво нарисовать пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым, чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону Московии или открывать рот, перед тем не подумав, комментируя что-то связанное с Украиной», – заявил Данилов и похвастался: «Подробная программа разработана аппаратом СНБО Украины с участием широкого круга экспертов».

Итак, первый – видимо, это самое важное, пункт: установить в Севастополе памятник подбитому российскому кораблю в Севастополе. «В целях экономии государственных средств», для этого может быть использован пьедестал Памятника затопленным кораблям.

Далее расписано, что будет с крымчанами: люстрация, уголовное преследование за коллаборационизм и госизмену, запрет на трудоустройство («волчьи билеты – навсегда»), лишение пенсий и избирательного права.

Журналистам, медийщикам и общественникам грозят международными правоохранительными структурами, лишением «свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества».

Тех, кто приехал в Крым после референдума 2014 года, собираются выселить, отобрав все активы и имущество.

Наконец, Крымский мост снесут для «свободы мореходства», а Севастополь переименуют в «Объект №6» и, может быть, потом в Ахтиар.

Для крымчан подобные угрозы новостью не оказались: то же самое Киев обещал им в начале 2014 года. «Наконец-то они перестали врать, что ждут нас домой», – отмечают на полуострове.

Симферополь, Олег Яковенко

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