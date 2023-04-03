Севастополец сбил на переходе подростка и пытался свалить вину на сына

В Севастополе водитель автомобиля «Шкода» сбил на пешеходном переходе подростка и заявил, что ни в чем не виноват.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло в дома № 35 по проспекту Острякова.

После происшествия водитель свернул в ближайшие дворы, бросил автомобиль и пытался сбежать, но его задержали очевидцы и передали полиции.

Тогда нетрезвый мужчина заявил, что просто гулял с собакой, кто был за рулем его автомобиля – не в курсе. И попытался свалить вину на сына, у которого тоже есть ключи от машины. Но потом добавил: если правоохранительные органы докажут, что за рулем был все-таки он, готов понести наказание.

Севастополь, Лиана Макоба

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