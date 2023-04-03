В Крыму подросток погиб под обломками рухнувшей стены

В Евпатории 15-летний подросток погиб под обломками рухнувшей стены.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по РК и Севастополю, вечером 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного здания на проспекте Мира. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками, получив травмы головы и тела.

Прибывшие к месту трагедии сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под завала и передали бригаде скорой медицинской помощи. Через некоторое время мальчик скончался в больнице.

В рамках расследования инцидента назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию.

Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.

Евпатория, Лиана Макоба

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