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Понедельник, 3 апреля 2023, 14:54 мск

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В Крыму подросток погиб под обломками рухнувшей стены

В Евпатории 15-летний подросток погиб под обломками рухнувшей стены.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по РК и Севастополю, вечером 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного здания на проспекте Мира. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками, получив травмы головы и тела.

Прибывшие к месту трагедии сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под завала и передали бригаде скорой медицинской помощи. Через некоторое время мальчик скончался в больнице.

В рамках расследования инцидента назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию.

Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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