В Крыму массово наказывают глав муниципалитетов

В Крыму массово наказывают глав городов и районов.

«От крымчан продолжает поступать большое количество обращений, касающихся уборки и озеленения в муниципалитетах. Практически по всем населенным пунктам есть конкретные просьбы, а значит местная власть так и не выполнила своих обязательств, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Нет достаточного количества дворников и озеленителей, до сих пор за ними не закреплены территории. В отношении 19 глав администраций будут применены дисциплинарные взыскания».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 апреля в муниципалитеты отправят вице-премьеров РК, чтобы отработать все поступившие от граждан обращения. Итоги инспекции будут подведены в четверг.

«Руководству администраций даются дополнительные 30 дней на исправление ситуации по уборке и озеленению. Тех, кто снова проигнорирует поручения, ждут новые взыскания. Для многих это может стать третьим и последним выговором», – пригрозил напоследок Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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