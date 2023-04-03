Жительница Крыма заявила о попытке похищения детей

Жительница Симферопольского района Крыма заявила, что ее детей пытались похитить неизвестные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Мирный. По словам женщины, ее сыновья 9 и 12 лет возвращались из школы.

«Одного из подозрительных пассажиров заметили еще в автобусе. Незнакомец не спускал с детей глаз, – пишет telegram-канал «Mash на волне» со слов матери. – Когда вышли на остановке, с ними поравнялась машина.

Двое мужчин (один без волос на голове, второй без особых примет) предложили подвезти, соврали, что знакомы с семьей. В ответ на отказ лысый выскочил из салона и попытался силой затащить мальчиков внутрь, но они вырвались и убежали. По словам братьев, похитители погнались следом, укрыться от них удалось в камышах у озера».

Женщина написала заявление в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»