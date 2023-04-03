В ВСУ рассказали о вреде «Гераней» для киевского режима

Российские дроны-камикадзе «Герань», кроме урона энергетической инфраструтуре, наносят большой вред украинской системе ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, «чаще всего дроны-камикадзе запускают с северного направления».

«Обычно это Брянская область, район аэродрома Сеща. Запускается небольшими партиями по 10-15 БПЛА этого типа. Так они обнаруживают слабые места нашей ПВО благодаря разным источникам и истощают нашу ПВО, потому что мы тратим на них зенитные ракеты», – сказал Игнат.

Симферополь, Валентин Карамазов

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