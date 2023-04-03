Кабмин Украины отреагировал на петицию с требованием остановить уничтожение УПЦ

В кабинете министров Украины ответили на петицию с просьбой не запрещать деятельность Украинской православной церкви, которая мгновенно набрала необходимое количество голосов для обязательного рассмотрения по существу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте совмина Украины.

По мнению ряда украинских телеграм-каналов, «как и ожидалось, ответ, мягко говоря, ни о чем».

«Учитывая, что поднятые в петиции вопросы носят комплексный характер, Государственной службе по этнополитике и свободе совести поручено проработать их и о результатах проинформировать автора петиции и Кабинет Министров Украины», – сказано в документе.

Отметим, что решение о запрете деятельности канонической УПЦ должно быть принято Верховной радой в ближайшее время.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»