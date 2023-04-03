Юг России оказался менее всего обеспечен медработниками

Севастополь оказался в числе российских регионов с наибольшим дефицитом врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», численность медработников в государственных медучреждениях России по итогам 2022 года сократилась почти на 50 тысяч. Об этом сообщила заместитель начальника управления статистики по аналитической работе Центрального НИИ организации и информатизации (ЦНИИОИЗ) Минздрава Надежда Несветайло на научно-практической конференции «Нормирование труда и расчет потребности в медицинских кадрах: методология, оценка, перспективы».

Наиболее выражена негативная динамика в Южном федеральном округе, где численность врачей за последний год сократилась на 2,4%, а среднего медперсонала – на 4,7%. Как итог, округ менее всего в России обеспечен медкадрами.

Если в среднем по стране на каждые 10 тысяч населения приходится 37 врачей и 78 медсестер, то в ЮФО эти показатели составляют соответственно 33 и 69.

А в самом Южном федеральном округе наиболее сложная ситуация отмечается в Краснодарском крае и Севастополе. По крайне мере, именно их Несветайло назвала в числе регионов, где фактическая численность врачей значительно ниже потребности в специалистах, необходимых для выполнения территориальной программы госгарантий и наблюдается значительный дисбаланс кадрового состава между поликлиникой и стационаром.

Севастополь, Лиана Макоба

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