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Понедельник, 3 апреля 2023, 17:56 мск

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Сырский срочно прибыл в Бахмут опровергать очевидное

Фото: «Яндекс.Карты»

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский объявился в Бахмуте (Артёмовск).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он написал в своём Tg-канале.

Накануне ночью директор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал видео на фоне администрации города и констатировал «юридическое» взятие Бахмута, добавив, что противник переместился на западные окраины.

Сырский поспешил опровергнуть падение Бахмута, хотя о полном взятии города Пригожин и не говорил.

«Встретился с солдатами и командирами, разрушившими миф о непобедимости «вагнеровцев» и русских десантников. Враг слабеет и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных Сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов», – храбрился украинский военачальник.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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