Крымский предприниматель подал в суд на крупный зарубежный завод

Крымский предприниматель подал в суд на завод из Узбекистана, обвинив в незаконном использовании зарегистрированного товарного знака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индивидуальный предприниматель требует взыскать более 6 млн рублей с ростовского ООО «АРС Моторс» и более 257 млн рублей – с Джизакского аккумуляторного завода (Ташкент, Узбекистан).

Последний поставлял свою продукцию – аккумуляторы KUCH – Джизакскому аккумуляторному заводу крупнейшему российскому производителю тяжелых грузовиков ПАО «КамАЗ». Этот факт подтверждается данными таможни.

ПАО «КамАЗ» привлечено в качестве третьего лица. Еще один ответчик по делу – ООО «АРС Моторс».

Истец владеет компанией «Магнат-Ойл», торгующей автодеталями и узлами, а также 22 зарегистрированными товарными знаками (еще 9 нахаодтся в стадии регистрации), среди которых и товарный знак на аккумуляторы KUCH.

В иске он заявляет, что несогласованные с ним поставки продукции под зарегистрированным за ним товарным знаком нарушают его права на объект интеллектуальной собственности.

Узбекский завод с предъявленными претензиями не согласен и требует завершить производство по делу, заявляя, что зарегистрирован в Узбекистане, и на него не распространяется российская юрисдикция. Кроме того ответчик обвиняет истца в аффилированности с ООО «АРС Моторс», которое признало иск, а также в недобросовестном поведении по регистрации торгового знака KUCH на территории РФ.

Кстати, на сайте Джизакского аккумуляторного завода указано, что производимые аккумуляторы продаются под торговой маркой JAZ Battery, отмечает «Коммерсант».

Суд ссылается на то, что требование возникло из причинения вреда на территории РФ, плюс – спорные отношения имеют тесную связь с Россией: руководитель органа управления иностранной компании зарегистрирован в Российской Федерации, а сайт с доменным именем, в отношении которого возник спор, ориентирован на российскую аудиторию.

Сегодня суд начал рассмотрение дела.

По словам юристов, в данный момент прогнозировать исход спора сложно: с одной стороны, истец может оказаться так называемым патентным троллем; с другой – суд может установить реальный факт нарушения права на использование товарного знака. В последнем случае ответственность понесут все, задействованные в реализации продукции, за исключением конечного потребителя.

Симферополь, Олег Яковенко

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