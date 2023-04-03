Киев будет поощрять украинских атлетов, попавших под западные санкции за отказ соревноваться с русскими

Украинским федерациям, отправившим спортсменов на соревнования, в которых будут принимать участие атлеты из РФ и Белоруссии, угрожают санкциями Совбеза Украины (СНБО).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом прямо говорится в сообщении Минмолодежи и спорта «Незалежной».

Ранее решение о бойкоте соревнований с участием российских и белорусских спортсменов принял украинский Кабмин. Как известно, его уже раскритиковал Международный олимпийский комитет.

Тем не менее, внутренние санкции будут применяться, как непосредственно к самим федерациям, так и к отдельным их представителям.

При этом в Минспорта Украины заявили, что рассматривают вопрос финансового поощрения тех украинских федераций, которые могут попасть под международные спортивные санкции из-за отказа участвовать в соревнованиях с русскими и белорусами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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