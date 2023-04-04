«Красиво горят миллионы»: в Крыму иномарку тушили лимонадом

В Крыму загоревшуюся иномарку тушили газировкой. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Алуштинской трассе: у BMW X7 из-под капота внезапно пошел дым, а потом и огонь.
Пассажиры выскочили из машины и бросились подальше. Зато водители полтора десятка проезжавших мимо автомобилей остановились и кинулись на помощь.
Огонь тушили всем, что попалось под руку, в том числе и лимонадом – вылили всю упаковку.
Обсуждая ситуацию в соцсетях, одни оценили поведение очевидцев: «Настоящие люди все-таки есть!» А другие – «картинку»: «Красиво горят миллионы».
Алушта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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