«Красиво горят миллионы»: в Крыму иномарку тушили лимонадом

В Крыму загоревшуюся иномарку тушили газировкой. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на Алуштинской трассе: у BMW X7 из-под капота внезапно пошел дым, а потом и огонь.

Пассажиры выскочили из машины и бросились подальше. Зато водители полтора десятка проезжавших мимо автомобилей остановились и кинулись на помощь.

Огонь тушили всем, что попалось под руку, в том числе и лимонадом – вылили всю упаковку.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, одни оценили поведение очевидцев: «Настоящие люди все-таки есть!» А другие – «картинку»: «Красиво горят миллионы».

Алушта, Лиана Макоба

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