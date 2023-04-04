В Крыму отмечается рост заболеваемости ОРВИ

В Крыму отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщили РИА «Новый День» в межрегиональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю диагноз «ОРВИ» получили 6 тысяч 369 крымчан, что на 10,6% больше, чем за предыдущую семидневку.

Однако эти показатели ниже эпидпорога на 14,8%.

В Севастополе уровень заболеваемости, наоборот, снижается: за неделю выявлено 2 тысячи 178 новых случаев. Общее число болеющих ниже эпидпорога на 18%.

Симферополь, Лиана Макоба

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