Киеву следует пойти на компромисс с Россией, иначе он долго не протянет. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», автор публикации заявляет, что шансы на победу у страны под управлением Владимира Зеленского «стремятся к нулю». И прогнозирует, что сегодняшние союзники Украины начнут корректировать свою политику и снижать объемы поддержки.

При этом украинская экономика находится в руинах, ВВП сократился уже в 2 раза, а Россия, несмотря на санкционное давление, наоборот, демонстрирует тенденцию к росту.

Киев так долго не протянет, резюмирует издание и предлагет выход: «Возможный компромисс – отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ».

Симферополь, Олег Яковенко

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