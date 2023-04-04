Крым стал российским лидером по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Об этом сообщила президент Ассоциации гидов-переводчиков Крыма Татьяна Бухарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июля 2023 года заниматься подобной деятельностью без аттестации будет запрещено. В Крыму на сегодняшний день аттестовано 229 гидов – это самый высокий показатель в стране. Ожидается, что к 1 июля аттестацию пройдут еще более 1 тысячи специалистов.

Сдать экзамен не так просто: соискателю предстоит пройти тестирование, выполнить практические задания и продемонстрировать свою квалификацию аттестационной комиссии при Минкурортов РК.

В аттестационную комиссию включены представители министерства курортов и туризма, Симферопольской и Крымской епархии, Духовного управления мусульман Крыма, а также краеведы и профессиональные гиды.

После успешного прохождения аттестации гиду, помимо прочего, выдадут бейдж с QR-кодом, считав который, любой турист сможет проверить, легально ли работает экскурсовод.

Симферополь, Лиана Макоба

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