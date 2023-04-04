Не прошло и двух лет: в Крыму появился министр транспорта

В Крыму, наконец-то, назначали министра транспорта.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава министерства Евгений Исаков был уволен 25 сентября 2021 года, после выборов в Госдуму. Через несколько дней исполняющим обязанности министра назначили его заместителя Николая Лукашенко.

Лукашенко провел в статусе врио 1,5 года. И теперь его утвердили в должности.

«Сегодня на должность министра транспорта Республики Крым назначен Николай Николаевич Лукашенко», – сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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