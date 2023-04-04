Восстановление Крымского моста вошло в финальную стадию

На железнодорожной части Крымского моста начались финальные работы по монтажу второго пролетного строения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росавтодоре, более 200 тонн металлоконструкций собрали на стапельной площадке Керченского морского порта «Камыш-Бурун» и с помощью двух барж транспортировали к месту производства работ в акватории.

«За 4 часа мостовики с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролетное строение взамен демонтированного, – комментирует заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. – Сейчас на монтажных стыках идут сварочные работы, и после их завершения пролет будет опущен на опорные части – на свое проектное положение».

По словам вице-премьера, морские операции по транспортировке и подъему пролетов были самыми сложными этапами восстановления железнодорожной части Крымского моста.

Для доставки металлоконструкций к месту монтажа в Керченском проливе плавсредства были усилены такелажным оборудованием, а для поднятия пролетов на нужную высоту были использованы специальные лебедки, способные с запасом выдержать массу груза.

«Работы ведутся одновременно уже на обоих железнодорожных пролетах Крымского моста. Сейчас погода позволяет выполнять их практически без перерывов, поэтому мы уверены в том, что восстановление будет выполнено в соответствии с графиком», – уточнил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

После того, как второй пролет займет проектное положение, на нем выполнят устройство верхнего строения пути. Финальным этапом работ по железнодорожной части Крымского моста станет восстановление водоотвода, монтаж мачт освещения и систем транспортной безопасности.

Завершить реконструкцию моста планируется летом.

Керчь, Олег Яковенко

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