В южных регионах России ожидаются сильные ливни

В южных регионах России объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

Аналогичная погода прогнозируется и в Краснодарском крае. Кроме того, на реках Кубани возможно поднятия уровня воды до неблагоприятных значений. В зоне риска, по данным МЧС, Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский районы. В отдельных районах возможен град.

Жителям края рекомендовано оставаться в укрытии, следить за окружающей обстановкой и сообщать о чрезвычайных ситуациях в экстренные службы.

Симферополь, Лиана Макоба

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