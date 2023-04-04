российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 4 апреля 2023, 20:10 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В южных регионах России ожидаются сильные ливни

В южных регионах России объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с выходом южного циклона 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

Аналогичная погода прогнозируется и в Краснодарском крае. Кроме того, на реках Кубани возможно поднятия уровня воды до неблагоприятных значений. В зоне риска, по данным МЧС, Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Апшеронский районы. В отдельных районах возможен град.

Жителям края рекомендовано оставаться в укрытии, следить за окружающей обстановкой и сообщать о чрезвычайных ситуациях в экстренные службы.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Общество, Россия,