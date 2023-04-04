Власти Крыма предлагают упростить досмотр автомобилей на границе с новыми территориями

Власти Крыма предлагают упростить досмотр автомобилей при пересечении административной границы между РК и новыми субъектами Российской Федерации.

«Исключив проверку грузов и сохранив лишь паспортный контроль, удастся сократить время прохождения процедуры и позволит перераспределить высвободившихся сотрудников. Аналогичные мероприятия планируются и в Ростовской области», – сообщил глава РК Сергей Аксенов, отмечая, что данная инициатива уже получила предварительное согласование на федеральном уровне и в ближайшее время будет вынесена на рассмотрение соответствующей комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к началу мая планируется добавить дополнительные шесть досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту.

«В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель, – заявил Аксенов. – Также рассматриваем возможность строительства дороги по Арабатской стрелке, сейчас готовим технико-экономическое обоснование. Трасса поможет сократить путь, упростить логистику. Обеспечить безопасность маршрута можно будет без дополнительных ограждений, это уменьшит расходы на строительство».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»