Крымчанин заявил, что медики довели его до алкоголизма

Крымчанин отблагодарил сотрудников медицинского центра, в котором он проходил рехабилитацию, заявлением в полицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Алупки восстанавливал здоровье после запоев в одной из клиник Новороссийска.

«Ему там не нравилось: сотрудники – грубияны, на улицу не пускают, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На днях он вышел и на эмоциях выпил, а потом потерял телефон. Обратился в полицию, заодно и пожаловался, что врачи довели его до запоя».

Ялта, Олег Яковенко

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