Крымчанин заявил, что медики довели его до алкоголизма

Крымчанин отблагодарил сотрудников медицинского центра, в котором он проходил рехабилитацию, заявлением в полицию.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», житель Алупки восстанавливал здоровье после запоев в одной из клиник Новороссийска.
«Ему там не нравилось: сотрудники – грубияны, на улицу не пускают, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На днях он вышел и на эмоциях выпил, а потом потерял телефон. Обратился в полицию, заодно и пожаловался, что врачи довели его до запоя».
Ялта, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube