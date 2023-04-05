Крымчанин прокутил тещино состояние

Житель Симферополя прокутил тещино состояние.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась 55-летняя крымчанка, заявив, что у нее пропало 30 тысяч долларов. Деньги появились в результате продажи квартиры. Полученную сумму она положила в сейф в доме сестры мужа.

Однако зять женщины прознал о деньгах, нашел сейф и вскрыл его отверткой.

Когда его задержала полиция, у него осталось немного – большую часть суммы он уже потратил на развлечения и другие нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, рассказали в МВД РК.

Севастополь, Лиана Макоба

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