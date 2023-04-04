Берлин заблокировал €300 тысяч, собранные немецким Красным Крестом для Украины

Немецкие финансовые органы арестовали 300 тысяч евро, которые Красный Крест Германии собрал в качестве пожертвований для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Bild.

Средства пойдут на оплату долга за коммунальные услуги для этой организации.

Как отмечает издание, неприятная ситуация произошла с отделением КК в городе Гослар. Из-за неэффективного менеджмента – филиал, в котором насчитывалось 75 человек, оказался неплатежеспособным. В частности, по оплате коммунальных услуг из-за роста цен на них. Сейчас средства, собранные для помощи Украине, заблокированы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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