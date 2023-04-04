Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН и установить «справедливый мир» на Украине

Совбез ООН должен быть реформирован.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время ужина с иностранными послами и дипломатами в Анкаре.

«Нынешний порядок, который укладывает судьбу человечества в ловушку между губами 5 стран, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», – сказал он.

Относительно украинского кризиса, Эрдоган выразил веру в возможность «поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам выйти с честью и выведет наш регион из водоворота, в который он был втянут».

Симферополь, Валентин Карамазов

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