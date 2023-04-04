российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 апреля 2023, 02:12 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Эрдоган призвал реформировать Совбез ООН и установить «справедливый мир» на Украине

Фото: пресс-служба Кремля

Совбез ООН должен быть реформирован.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган во время ужина с иностранными послами и дипломатами в Анкаре.

«Нынешний порядок, который укладывает судьбу человечества в ловушку между губами 5 стран, не является устойчивым. Крайне необходимо, чтобы СБ ООН был реформирован с инклюзивным и всеобъемлющим пониманием», – сказал он.

Относительно украинского кризиса, Эрдоган выразил веру в возможность «поддержания справедливого мира, который позволит обеим сторонам выйти с честью и выведет наш регион из водоворота, в который он был втянут».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,