Экс-президент США Билл Клинтон, который стоял у руля Америки с 1993 по 2001 год, сожалеет, что в 1994 году добился от Украины отказа от ядерного оружия.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью RTE.
Некоторые эксперты уже назвали эти слова «прощупыванием почвы и подготовкой общественного мнения» Вашингтоном для возможной передачи американских ядерных компонентов Киеву.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
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