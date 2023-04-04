Билл Клинтон сожалеет, что «заставил» Украину отказаться от ядерного оружия

Экс-президент США Билл Клинтон, который стоял у руля Америки с 1993 по 2001 год, сожалеет, что в 1994 году добился от Украины отказа от ядерного оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил в интервью RTE.

Некоторые эксперты уже назвали эти слова «прощупыванием почвы и подготовкой общественного мнения» Вашингтоном для возможной передачи американских ядерных компонентов Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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