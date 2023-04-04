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Среда, 5 апреля 2023, 02:12 мск

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Киев пугает жителей новых территорий РФ словами «уезжайте или готовьтесь»

Верещук. Фото: скрин видео администрации Зеленского

«Украинцы», которые проживают на территориях подконтрольных армии РФ, должны выехать или «готовиться».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким провокационным призывом к россиийским гражданам выступила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.

«Украинцам советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное – беречь себя и детей», – сказала она.

По мнению экспертов, заявление Верещук призвано нагнетать обстановку накануне обещанного наступления ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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