Киев пугает жителей новых территорий РФ словами «уезжайте или готовьтесь»

«Украинцы», которые проживают на территориях подконтрольных армии РФ, должны выехать или «готовиться».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким провокационным призывом к россиийским гражданам выступила глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук.
«Украинцам советую или временно выехать в третьи страны или готовиться: что делать знаете. Главное – беречь себя и детей», – сказала она.
По мнению экспертов, заявление Верещук призвано нагнетать обстановку накануне обещанного наступления ВСУ.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
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