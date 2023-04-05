В Крыму можно остаться без работы из-за соцсетей

В Крыму можно лишиться работы из-за собственной странички в соцсетях. К такому выводу пришли аналитики портала SuperJob.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждый 20 работодатель заявил, что увольнял сотрудников из-за публикаций в соцсетях.

24% отметили, что просматривают соцсети соискателей перед собеседованием. В 67% организаций утверждают, что вообще не интересуются публикациями сотрудников. Тем не менее, 39% крымчан, выкладывая фото, видео, заметки и комментарии в интернет, учитывают возможный интерес работодателей. Причем такое поведение больше характерно для женщин.

Симферополь, Лиана Макоба

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