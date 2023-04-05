Крымский курорт переполошили автоматные очереди

Крымский курортный поселок Новофедоровку переполошили автоматные очереди.
Выстрелы раздались Советник главы республики Олег Крючков призвал жителей Новофёдоровки не паниковать из-за громкой стрельбы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», выстрелы раздались сегодня днем. В соцсетях тут же появились видео, запечатлевших, как люди в касках и с автоматами прячутся за припаркованными автомобилями, потом бегут куда-то за переделы кадра, мимо спокойно едут машины и идут люди. Все это происходит на фоне стрельбы.
«По Новофедоровке. Учения», – коротко прокомментировал ситуацию советник главы Крыма Олег Крючков.
Саки, Олег Яковенко
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