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Среда, 5 апреля 2023, 16:07 мск

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Крымский курорт переполошили автоматные очереди

Крымский курортный поселок Новофедоровку переполошили автоматные очереди.

Выстрелы раздались Советник главы республики Олег Крючков призвал жителей Новофёдоровки не паниковать из-за громкой стрельбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выстрелы раздались сегодня днем. В соцсетях тут же появились видео, запечатлевших, как люди в касках и с автоматами прячутся за припаркованными автомобилями, потом бегут куда-то за переделы кадра, мимо спокойно едут машины и идут люди. Все это происходит на фоне стрельбы.

«По Новофедоровке. Учения», – коротко прокомментировал ситуацию советник главы Крыма Олег Крючков.

Саки, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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